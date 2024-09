Tragedia familiare a Lavagno dubbi legati a pistola e movente | proseguono gli accertamenti

Leggi tutta la notizia su veronasera

(Di domenica 22 settembre 2024) Vanno avanti glidei carabinieri su quanto avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì a Vago di, dove in un'abitazione di via Galileo Galilei è stato trovato il corpo senza vita di una donna, Alessandra Spiazzi di 58 anni, e il figlio di 15 anni in condizioni disperate. Una