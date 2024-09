Tragedia ad Avellino | 72enne si toglie la vita in un fondo agricolo

Leggi tutta la notizia su avellinotoday

(Di domenica 22 settembre 2024) Ennesimaad, dove undel posto si è tolto laimpiccandosi in unin località Bosco dei Preti. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. La salma è stata immediatamente