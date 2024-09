Traffico Roma del 22-09-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 22 settembre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione non molto ilregistrato al momento pochi gli spostamenti in queste prime ore della giornata a lungo la rete viaria della città metropolitana diin primo piano la chiusura sulla A1 diramazioneSud tra Torrenova e il raccordo anulare quest’ultima direzione che si tratta di lavori e la riapertura è prevista per le ore 14 di oggi passiamo sulla diramazionedella A1 dove a causa di un incidente avvenuto al km 16 è chiuso il tratto compreso tra Settebagni e Castelnuovo di Porto per chi viaggia in direzione di Firenze dopo l’uscita obbligatoria Settebagni di percorrere la statale 4 via Salaria e rientrare a casa No di Porto E comunque per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.