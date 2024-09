Terracina da sogno | al Bartolani finisce 3-1 Sono i primi 3 punti in Serie D

Leggi tutta la notizia su latinatoday

(Di domenica 22 settembre 2024) Ilbatte il Sassari Latte Dolce e porta a casa itreinD, davanti al pubblico esultante del “”. Per via dei lavori in corso al Colavolpe, i Tigrotti scendono in campo a Cisterna di Latina, nello stesso impianto dove a maggio avevano conquistato la matematica