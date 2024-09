Tennis Memorial ’De Luigi’ trionfa Bronzetti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) È Albertoiltore delSimone De Luigi, il torneo open organizzato dal San MarinoClub e dotato di 2.000 euro di montepremi. Il portacolori del Tc Viserba ha battuto nel derby riminese Alberto Morolli per 6-3, 6-2, succedendo nell’albo d’oro a Marco De Rossi. È stata una finale dominata da parte del 2.2, n.1 del seeding e in grande condizione. Dopo l’immediato avvio, con 2-0 di Morolli,ha ribaltato le sorti della gara e non si è più guardato indietro. In semifinaleaveva approfittato del ritiro del 2.5 Cristian Carli, mentre Morolli (Sporting Club Saronno) aveva sconfitto per 5-7, 6-3, 6-0 il 2.6 Francesco Giorgetti, tecnico della Federazione Sammarinese. I risultati dei quarti: Francesco Giorgetti (2.6)-Marco De Rossi (2.3, n.3) 7-5, 6-2, Alberto(2.2, n.1)-Carlo Paci (2.7) 6-1, 7-6, Cristian Carli (2.