Suzuki Music Party stasera torna Amadeus in tv | Un red carpet di musica con oltre 20 artisti

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di domenica 22 settembre 2024) (Adnkronos) –sbarca ufficialmente sul Nove e lo fa in grande. Subito dopo il game show 'Chissà chi è', l'ex direttoreco di Sanremo conduce, in coppia con Ilenia Pastorelli, ‘’. Si tratta dello show, prodotto da Banijay Italia in collaborazione con FriendsTv, che si è tenuto all’Allianz Cloud di Milano lo