Suzuki Music Party stasera torna Amadeus in tv | Un red carpet di musica con oltre 20 artisti

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di domenica 22 settembre 2024) (Adnkronos) –sbarca ufficialmente sul Nove e lo fa in grande. Subito dopo il game show ‘Chissà chi è’, l’ex direttoreco di Sanremo conduce, in coppia con Ilenia Pastorelli, ‘’. Si tratta dello show, prodotto da Banijay Italia in collaborazione con FriendsTv, che si è tenuto all’Allianz Cloud di Milano lo scorso martedì 17 settembre. Ora, in esclusiva, arriva la messa in onda televisiva. L’evento ospita20di spicco del panoramaale italiano che per l’occasione presentano le loro nuove e attesissime hit dell’autunno, accompagnate dai classici del loro repertorio, per una serata ricca di grandi sorprese. Le canzoni in tutto sono 15 perché alcuni cantanti hanno voluto realizzare dei duetti.