Supercoppa Trento mira al trofeo | è match contro Perugia

Leggi tutta la notizia su trentotoday

(Di domenica 22 settembre 2024) Sarà. Questa la finalissima prevista per domenica 22 settembre a palazzo Wanny che mette in palio il primo2024/2025 di Superlega: ladi volley. La formazione di Soli saluta Monza 3-0, lottando soprattutto nel terzo set. A più riprese, come nel corso