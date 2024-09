Stop alla maledizione il Milan vince il derby 2-1 e blinda la panchina di Fonseca

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 22 settembre 2024) AGI - Con una grande prestazione di orgoglio, carattere e qualità, ilbeffa l'Inter in extremis e si prende meritatamente, ma un po' a sorpresa, ildella Madonnina mettendo finestriscia di 6 vittorie di fila dei cugini. A San Siro finisce 2-1 graziezuccata nel finale di Gabbia, dopo il botta e risposta nel primo tempo tra Pulisic e Dimarco. Grande gioia in un momento delicato per gli uomini di Paulo, che agguantano a quota 8 punti in classifica i rivali del collega Simone Inzaghi, al primo ko della stagione, e regalano al Torino il primato in classifica, in solitudine, dopo 47 anni.