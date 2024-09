Sport in tv oggi domenica 22 settembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024)22ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil tennis con la Laver Cup ed i tornei ATP e WTA, il ciclismo con le cronometro élite dei Mondiali ed il Giro del Lussemburgo, la vela con l’America’s Cup Youth, i motori con il F1, MotoGP e Superbike, e tanto altro ancora. Nei quarti di finale dell’ATP 250 di Chengdu, in Cina, tornerà in campo l’azzurro Lorenzo Musetti, numero 1 del seeding, che sarà opposto al transalpino Adrian Mannarino, accreditato della quinta testa di serie, nel secondo match ina partire dalle ore 07.00 italiane. Il Motomondiale vedrà andare in archivio la quattordicesima tappa stagionale: per il GP dell’Emilia-Romagba, al Circuito Marco Simoncelli di Misano, si disputeranno il warm up della MotoGP (08.40) e, nell’ordine, le gare di Moto3 (10.00), Moto2 (11.15) e MotoGP (13.00).