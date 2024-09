Spazio Pantani gli orari e i giorni di apertura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) All’ex magazzino merci della stazione ferroviaria di Cesenatico, è aperto al pubblico lo, il museo multimediale dove sono esposti i cimeli, i trofei, le biciclette e le immagini del grande campione. Il museo è aperto tutti idalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, ad eccezione del giovedì e della domenica, in cui è aperto soltanto al mattino dalle 9 alle 12.30. Il biglietto d’ingresso costa 5 euro incluso un souvenir e l’incasso va in beneficenza (gratis per gli under 13). Info.: 0547-672886.