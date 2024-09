Softball | Bollate vola in semifinale di Serie A Forlì e Saronno vanno alla bella

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Arriva il primo verdetto importante nellaA1 2024 diha conquistato ufficialmente un posto per le finali. La squadra lombarda ha infatti vinto anche la gara-3 valida per semifinali, superando Pianoro con un risultato di misura 4-3. Match molto combattuto quello tra le due compagini, risolto soltanto all’ultimo atto. Pianoro inizia meglio la partita, mettendo a referto subito due punti; la MFK risponde quindi con il primo timbro, salvo poi ribaltare le sorti della gara giàseconda ripresa, contrassegnata da due sigilli. Ma le Blue Girls di Bologna non si scompongono e, con oculata pazienza, riescono ad trovare l’azione giusta per portare il parziale di nuovo in parità.la spunterà soltanto all’ultimo inning, sfruttando un volo di sacrificio di Delia Manera su basi piene.