Sofia Castelli 24 anni all’ex fidanzato che l’ha uccisa nel sonno La famiglia | “Non c’è giustizia”

(Di domenica 22 settembre 2024) È definitiva la condanna a 24di reclusione di Zakaria Atqaoui, processato in Corte d'Assise a Monza per l'omicidio della ex fidanzata, accoltellata mentre dormiva in casa sua a Cologno Monzese (Milano) nel luglio 2023.