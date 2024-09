Sociale approvato in Giunta il Bonus TARI 2024

Leggi tutta la notizia su pisatoday

(Di domenica 22 settembre 2024) Lacomunale di Pisa hanei giorni scorsi una delibera che prevede lo stanziamento di 275mila euro per supportare le famiglie in difficoltà economica e quelle composte da giovani nel sostenere le spese per il pagamento della(Tassa sui rifiuti)."Si tratta di una