Singapore trionfa-Norris in versione cannibale | Max secondo Leclerc grande quinto posto

(Di domenica 22 settembre 2024) La terza volta è quella buona per Lando, che dopo non aver sfruttato la pole position di Monza e la brutta qualifica di Baku riesce a concretizzare il potenziale della sua McLaren vincendo il Gran Premio di. Un successo, il terzo stagionale dopo Miami e Zandvoort, in stile Red Bull 2023, dominato con poco più di venti secondi di vantaggio su chi la Red Bull sta provando a riportarla in alto, Max Verstappen,e di nuovo sul podio dopo due gare di assenza. Terza alla bandiera a scacchi l'altra McLaren di Oscar Piastri, che nonostante la quinta posizione al via è riuscito a mettersi dietro entrambe le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, rispettivamente quarto enella qualifica del sabato.