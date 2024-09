Si sblocca anche il Bologna | 1-2 in rimonta a un Monza in crisi nera | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 22 settembre 2024) Dopo Venezia e Fiorentina, la 5ª Giornata di Serie A porta in dote un successoper il. Interrotto il digiuno di vittorie dei felsinei che durava da inizio stagione: nelle prime 4 gare erano arrivati, infatti, 3 pareggi e una sconfitta con in mezzo un ulteriore pari in Champions League contro lo Shakhtar. Servivano 3 punti, serviva un’iniezione di fiducia ed è arrivata con un bel colpo in trasferta all’U-Power Stadium di. Urbanski apre le marcature, Djuric pareggia i conti sul finire del primo tempo, poi una grande conclusione del gioiellino Castro regala il primo trionfo stagionale alche sale a quota 6 punti. Resta critica la situazione del, ancora senza vittorie e con soli 3 punti inin terz’ultima posizione. La panchina di Nesta traballa.