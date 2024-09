Serie D un gol per parte al ' Macrelli' tra Sammaurese e Prato

Leggi tutta la notizia su cesenatoday

(Di domenica 22 settembre 2024) Pareggio interno per la, che alviene raggiunta sul pari dal(1-1). Buonanza dei giallorossi, che al 18? hanno la prima vera chance: Scanagatta in area scambia con Imoh e poi conclude rasoterra angolato, bravissimo a deviare in angolo Fantoni. I toscani rispondono