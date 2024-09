Sebastian Stan difende i film Marvel dalle critiche

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di domenica 22 settembre 2024), noto per il suo ruolo di Bucky Barnes nelCinematic Universe (MCU), ha recentemente espresso il suo sostegno al franchise in risposta alleche lo hanno colpito negli ultimi anni. Nonote le opinioni avverse di alcuni registi di spicco come Martin Scorsese e l’attrice e regista Jodie Foster,ha sottolineato