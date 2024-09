Se stai già facendo un pensiero al tuo prossimo taglio questi sono i look a cui dare una possibilità

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 22 settembre 2024) Abbiamo una notizia bellissima per te: i tagli capelli uomo 2025davvero pensati per ogni tipo di chioma, lunghezza e mood. Ami il vintage? Ecco iispirati agli anni Venti e Novanta. Ti piace la frangia?Ti sveliamo come indossarla su capelli mossi, ricci o lisci. Sei stufo del solitocorto? Allora leggendo troverai la soluzione per i tuoi capelli lunghi. Vuoi osare uscendo dai soliti schemi? Allora prova ilrockabilly. Insomma, per ogni richiesta, c'è una soluzione ed è anche all'insegna della praticità (ma senza farti perdere un grammo di coolness). Dai un occhio alla nostra selezione direttamente dalle passerelle della Milano Fashion Week. Slicked Back Victor VIRGILE/Getty ImagesAltro che haird'altri tempi: i tagli capelli uomo 2025 tirati all'indietro nonmai stati così attuali.