Scompiglio al pronto soccorso Arrestato paziente 52enne

(Di domenica 22 settembre 2024) Venerdì sera gli agenti delle Volanti della polizia hannounche aveva dato in escandescenza ale che nei giorni scorsi aveva picchiato un medico al Bufalini di Cesena. L’uomo, ampiamente noto agli archivi delle forze dell’ordine, era stato trasportato in ospedale dal 118 per un consulto poiché si trovava in un forte stato di agitazione. Tuttavia una volta giunto alla struttura sanitaria, mentre era in attesa degli accertamenti necessari ha iniziato a minacciare una infermiera determinando così l’intervento della guardia giurata in servizio all’ospedale. Quest’ultima, nel tentativo di fermare lo scalmanato, ha utilizzato lo spray al peperoncino, senza tuttavia riuscire a calmare l’individuo: ilha anzi ingaggiato una colluttazione con la guardia stessa.