Schianto sull’Autolaghi fra Castellanza e Busto | sette persone ferite fra loro una bambina di 2 anni

(Di domenica 22 settembre 2024)Arsizio (Varese), 22mbre 2024 – Nella domenica delle celebrazioni per il centenario dell’Autolaghi, un incidente fra due veicoli nel tratto fra le uscite diArsizio eha rovinato nel pomeriggio la festa. Lo, col ribaltamento di un veicolo, si è verificato nella carreggiata in direzione di Milano intorno alle cinque, all’altezza del chilometro 23.lerimaste coinvolte di età diverse, la più giovane di vent’e la più anziana di 79. Fraanche unadi 2. Tutti, lain particolare, sono stati soccorsi da ambulanze e automediche, e sono stati portati in codice rosso e giallo negli ospedali della zona, Legnano eArsizio. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco di Varese, intervenuti tra l’altro poco più a sud per un veicolo in fiamme all’altezza di Origgio.