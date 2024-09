Saviano Napoli crolla una palazzina | due bimbi morti mamma e nonna disperse

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 22 settembre 2024) Tragedia a, in provincia di. Unadi due piani èta alle 8 in via Tappia 5 dopo un'esplosione di gas Gpl. Sotto le macerie è finita una famiglia di cinque persone: una bimba di 4 anni e il fratellino di 6 sono, mentre il papà e l'altro figlio di 2 anni sono stati estratti vivi. Corsa contro il tempo per salvare gli altri due dispersi: la madre e la. Sul posto ci sono vigili del fuoco, carabinieri, polizia, Protezione civile e volontari che continuano a scavare.