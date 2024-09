Saviano crolla palazzina dopo l’esplosione di una bombola del gas | morti due bambini e la mamma Meloni telefona ai sindaci

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 22 settembre 2024) È stato individuato il cadavere della donna di 40 anni finita sotto le macerie nellata oggi, domenica 22 settembre, a(Napoli) e non la nonna, come era sembrato in un primo momento quando il corpo era ancora incastrato sotto le macerie. Nell’edificio vivevano persone della stessa famiglia e il bilancio, ancora parziale, della tragedia è di tre, duedi 6 e 4 anni e la. Sono stati invece estratti vivi il padre dei piccoli, trasportato in gravi condizioni all’ospedale Santobono e il terzo figlio di 2 anni, che non presenta danni neurologici, non è in prognosi riservata e ha riportato la frattura di un femore. È ancora dispersa la nonna: i vigili del fuoco stanno impiegando alcune sonde munite di telecamere per proseguire nella ricerche.