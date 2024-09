Santa Messa in tv e streaming di domenica 22 Settembre 2024 | orari e canali dove seguirla

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di domenica 22 settembre 2024) Per assistere alladel 22in tv o, eccoper seguire la celebrazione. Ladellaha un valore immenso. È un incontro da non perdere, perché ci dà forza per affrontare al meglio la settimana, ci offre speranza e anche sollievo. Prendere la Comunione, L'articoloin tv edi22proviene da La Luce di Maria.