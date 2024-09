Salto con gli sci Lara Malsiner concede il bis a Rasnov e si porta in testa alla classifica del Grand Prix

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024)il bis, vince ancora a, in Romania, sede della tappa del, circuito estivo delcon gli sci, e siinad una gara dal termine. L’azzurra si impone sul trampolino piccolo con il punteggio di 227.4 in una giornata a forti tinte tricolori. La piazza d’onore vanipponica Nozomi Maruyama, seconda con 225.7, ma alle spalle della giapponese si piazzano altre due azzurre: come ieri, anche oggi sale sul podio Annika Sieff, terza con 217.3, mentre Martina Ambrosi siquarta a quota 212.5. Doppietta azzurra anche ingenerale: ad una gara dconclusione del circuito, infatti,si issa incon un vantaggio di 42 punti sulla connazionale Annika Sieff, mentre la terza piazza, a -44 dvetta, viene occupata dslovena Ema Klinec, oggi ottava a quota 206.4.