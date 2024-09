Salto con gli sci Alex Insam sul podio a Rasnov! Più salda la vetta nel Summer Grand Prix

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) L’Italia sale sulanche nella gara maschile deldicon gli sci andata in scena a, in Romania: terza piazza per, che difende il primo posto nella classifica generale, anche se il suo margine sul più immediato inseguitore è ora di soli 10 punti. Nella gara odierna a trionfare è il polacco Pawel Wasek, vittorioso con lo score di 254.2, il quale va a precedere il nipponico Ren Nikaido, alla piazza d’onore con il punteggio di 253.1. Gradino più basso delper l’azzurro, che arpiona il terzo posto attestandosi a quota 251.8.