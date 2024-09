Salta il rinvio delle tasse sulle aziende Lo Stato si tiene la gabella sui premi?

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di domenica 22 settembre 2024) Fdi ritira l’emendamento per far slittare a fine 2025 l’imposizione di assicurazioni anti calamità per le imprese. Domani vertice con le associazioni di categoria. Dai massimali all’eventuale rivalsa sugli enti locali: tutti i nodi.