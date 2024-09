Ruba dei vestiti poi torna | aveva dimenticato delle cose in negozio

Leggi tutta la notizia su trentotoday

(Di domenica 22 settembre 2024) Ha davvero dell’incredibile quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, sabato 21 settembre, all’Upim di via Museo a Bolzano. Proprio da qui era infatti partita la chiamata al 112 per uno straniero che era stato sorpreso ad indossare neluna giacca esposta in vendita, all’interno della quale