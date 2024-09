Roma-Udinese ambiente surreale all’Olimpico | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 22 settembre 2024) E’ iniziata, sfida valevole per la 5ª giornata del campionato di Serie A. Juric si affida alla difesa a 3 con Mancini, Ndicka e Angeliño, quindi panchina per i nuovi arrivati Hermoso e Hummels, mentre in mezzo al campo spazio a Pisilli e Cristante, con Konè e Paredes in panchina, e con Celik ed El Shaarawy sulle fasce. In avanti Dybala e Pellegrini a supporto di Dovbyk. L’di Runjaic risponde con Okoye in porta con Kristensen, Bijol, Kabasele in difesa; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom e Kamara in mezzo al campo e con Thauvin, Brenner e Lucca in avanti. La protesta della Sud La Curva Sud dellaè rimasta vuota in segno di protesta contro la società allo stadio Olimpico in occasione della sfida con l’, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A. Gli ultras giallorossi dovrebbero entrare dopo mezz’ora dall’inizio della gara.