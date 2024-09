Quattro squadre dei Vigili del fuoco in azione l' incendio divampa all' alba in un garage

Leggi tutta la notizia su cesenatoday

(Di domenica 22 settembre 2024)all'a San Mauro. Alle ore sei di domenica 22 settembre,deideldi Cesena e di Savignano, sono intervenute a San Mauro Pascoli in via Manzoni per l'to in un. Ledei pompieri hanno operate per arginare e contenere le fiamme