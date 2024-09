Puliamo il Mondo 150 volontari al Colosseo | raccolti 246 kg di rifiuti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 22 settembre 2024) Roma, 22 set. (askanews) – Appuntamento straordinario diILa Roma con idi Legambiente insieme a EY Foundation, per una mattinata di impegno civile all’ombra deldove sono stati246 kg die rimosse vere e proprie discariche abusive a pochi metri dall’Anfiteatro Flavio. “Con un grande impegno sono state ripulite le aree più vicine al– commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio – oggi più accogliente, come lo saranno tutti i luoghi doveile la cittadinanza attiva è in azione in queste ore.