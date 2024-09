Prosegue la lotta all’inquinamento

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Le città e le province italiane continuano are contro alti livelli di inquinamento atmosferico e ad impattare in maniera consistente è il settore dei trasporti, responsabile – secondo l’ISPRA – di circa il 25% delle emissioni totali di CO2 in Italia. A contribuire al fenomeno sono anche i pendolari.