Perugia padrone vince ancora la Supercoppa italiana

(Di domenica 22 settembre 2024) Nell’inedita finale di Palazzo Wanny a Firenze, la Sir Susa Vimbatte l’Itas Trentino e conquista la 29esima Del Montedi pallavolo. Per gli umbri è la terza affermazione consecutiva in, dopo quelle di Cagliari e Biella; la sesta nelle ultime otto edizioni per la