Pata-trac Este! Il Calvi Noale di Pulzetti passa e risale in classifica

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di domenica 22 settembre 2024) L'si fa rimontare dalnella 4° giornata di Serie D, girone C e patisce una sconfitta amara allo Stadio delle Terme di Abano.I padovani, guidati da Pagan,no in vantaggio al 34’ con un gol di Martini, ma nella ripresa, in soli cinque minuti, subiscono la rimonta dei