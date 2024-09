Paola Marella è morta affetto e ricordi corrono sui social | Garbo stile ed eleganza Ci mancherai

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) Milano, 22 settembre 2024 – Lutto nel mondo del design e della televisione: ieri sera, sabato 21 settembre, èa Milano. L’architetto e volto tv aveva 61 anni e dal 2011 lottava contro un tumore. Nata a Milano, si era laureata al Politecnico nel 1988 in Architettura d’interni. Grazie agli studi e alla sua passione nel lavoro, negli anni era diventata un punto di riferimento nel design. Nel 2007 aveva debuttato sul piccolo schermo diventando uno dei volti di Real Time. Tra i numerosi programmi che ha condotto, ‘Vendo Casa Disperatamente’ e ‘Cerco Casa Disperatamente’. Successivamente anche ‘Un Sogno in Affitto’, su Sky Uno. Della sua vita privata non si hanno molte notizie, perché è sempre stata una donna piuttosto riservata.