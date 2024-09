Pallamano femminile | quattro team al top dopo tre giornate di Serie A1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) AC Life Style Erice, Jomi Salerno , Cassano Magnago e Brixen Südtirol si confermano a pari punti in vetta alla classifica diA1tre intenseper quanto riguarda la regular season 2023-24. Una nuova giornata non ha regalato particolari colpi di scena con le siciliane e le campane al top rispettivamente nei confronti di Securfox Ariosto (16-23) e Casalgrande Padana (23-36). Gioia anche per Bressanone contro Mezzocorona (25-39) e per Cassano Magnago davanti ai propri tifosi ha fermato per 25 a 22 le rappresentanti dell’Adattiva Hc Pontinia. Come da copione, invece, è arrivata la solida prestazione di Teramo su campo del Sassari per 37 a 24, mentre è da citare la battuta d’arresto di Cellini Padova che in casa ha perso per 26 a 31 nei confronti di Leno.