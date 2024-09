Palazzina crollata nel Napoletano | estratti vivi il papà e un figlio di 2 anni morta la sorellina di 4 VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 22 settembre 2024) AGI - Unadi due piani èall'alba a Saviano, in provincia di Napoli, probabilmente a seguito di una esplosione di Gpl. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Tappia. Sotto le macerie una famiglia di cinque persone, padre, madre e tre bambini e un anziana che risiede al primo piano, dove sarebbe avvenuta l'esplosione probabilmente causata da una bombola di Gpl. Un bambino di duee il padre sono statidalle macerie dellaa Saviano, nel. I Vigili del Fuoco hanno anche recuperato il corpo senza vita di una bimba di quattro. Proseguono le ricerche della mamma, di un altro bambino e dell'anziana. Impegnate squadre Usar (Urban search and rescue) e le unita' cinofile.