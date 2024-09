Ornella Vanoni compie 90 anni | la carriera di una voce ‘senza fine’

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 22 settembre 2024) Per questo compleanno si regala un nuovo disco, 'Diverse' Né tigre (di Cremona) come Mina, né pantera (di Goro) come Milva, per non parlare di aquile e usignoli Semmai, si potrebbe definire leonessa (di Milano, dove è nata il 22 settembre 1934) per spirito e per regalità. Ma, anche in occasione dei suoi