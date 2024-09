Ornella Vanoni compie 90 anni | la carriera di una voce ‘senza fine’

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 22 settembre 2024) (Adnkronos) – Né tigre (di Cremona) come Mina, né pantera (di Goro) come Milva, per non parlare di aquile e usignoli Semmai, si potrebbe definire leonessa (di Milano, dove è nata il 22 settembre 1934) per spirito e per regalità. Ma, anche in occasione dei suoi 90, continua a essere sé stessa e basta, senza altri nomignoli tratti dal bestiario comune, a parte quello di ‘cantante della mala’ affibbiatole molto riduttivamente agli inizie poi giustamente dimenticato. Più che una cantante dallaunica, sofisticata e riconoscibilissima, è una interprete, nel senso anche teatrale della parola, visto che il suo ‘incipit’ è legato proprio al mondo del teatro, anzi del Piccolo Teatro diretto da Giorgio Strehler, suo mentore e anche compagno per un tratto di vita.