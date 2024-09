Ornella Vanoni | 90 anni di un’icona autentica senza fine

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di domenica 22 settembre 2024) In un mondo in cui la fama spesso è effimera,ha saputo costruire una carriera basata non solo sul talento, ma anche su un profondo senso di autenticità. Non ha mai avuto paura di mostrarsi vulnerabile, affrontando le sfide della vita, sia personali che professionali, con una sincerità disarmante. Ed è forse questo che ha fatto innamorare di lei intere generazioni di italiani L'articolo: 90diproviene da Il Difforme.