Orlando | Gli unici no che dico sono alla mafia e alla privatizzazione della sanità

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di domenica 22 settembre 2024) "La piazza di oggi mi sembra il modo migliore di lanciare la nostra campagna elettorale, parlando con le persone, confrontandosi, come stiamo facendo in questi giorni, in cui sto girando per la Liguria non solo per dire quello che voglio fare, ma per ascoltare soprattutto le persone, le