Ore 14 44 | cin cin! L' oroscopo di Branko | chi può iniziare a fare festa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) "Le stelle di": ecco l'di oggi, domenica 22 settembre. ARIETE L'autunno, stagione amata dalle anime sensibili e poetiche, inizia questo pomeriggio con Luna in Gemelli congiunta a Giove, postazione energica per tutte le vostre iniziative di lavoro e affari. Come ogni anno, Sole in opposizione, mette in primo piano le collaborazioni e le associazioni, con una particolare attenzione al matrimonio e alle nuove storie che potrebbero nascere già domani. La prima bella notizia è Venere che nella notte entra in Scorpione! TORO La nuova stagione vi trova in un bellissimo fermento nel campo del lavoro, avrete soddisfazioni morali e gratifica finanziarie, ma dovrete rinnovarvi al più presto, anche sotto il profilo tecnico. Ogni lavoro richiede un tocco di originalità e di genio, il talento vi sarà riconosciuto, l'impegno pagato.