Operaio resta incastrato nel macchinario | gamba amputata

(Di domenica 22 settembre 2024) Questa notte a Striano, in provincia di Napoli, undi origini marocchine è rimastoall'interno di una colmatrice, unutilizzato in una cooperativa agricola in via Foce. Il 23enne è stato portato in ospedale a Sarno e poi Salerno, per l'amputazione delladestra