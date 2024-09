Onu Meloni atterrata a New York

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) New, 22 set. (Adnkronos) - La presidente del Consiglio, Giorgia, èa Newper prendere parte ai lavori della 79esima Assemblea generale delle Nazioni Unite. Ad accoglierla, all'aeroporto internazionale JFK, il rappresentante permanente d'Italia presso le Nazioni Unite, Maurizio Massari, e l'ambasciatrice d'Italia negli States, Mariangela Zappia. L'appuntamento più importante nell'agenda newese dei prossimi giorni è l'intervento al dibattito di 'Alto Livello' in cui, nella serata di martedì (19.30 ore locali), la presidente del Consiglio tornerà a parlare anche dell'emergenza migranti, come fece con forza un anno fa, quando esortò le Nazioni Unite a 'non lavarsi le mani' di fronte allo 'scempio' che si consumava nei nostri mari.