Oic mai riaperto dopo la pandemia | 500 firme comitati e interrogazione ma rimane chiuso

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di domenica 22 settembre 2024) Continua la mobilitazione dei cittadini del quartiere Armistizio per la riapertura del punto prelievi all' Oic,nel 2020 a causa Covid e maila raccolta di 500l'anno scorso, le interrogazioni in consiglio comunale e regionale, la Regione Veneto aveva dato parere