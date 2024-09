Oggi fa più freddo che mai | lo dice la scienza

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di domenica 22 settembre 2024) Un nuovo studio mostra l’andamento delle temperature in 485 milioni di anni: l’«Homo sapiens» vive nell’era più fresca di sempre L’attuale riscaldamento è un’incognita per la specie. Ma bisogna adattarsi, non ridursi al verde in nome di politiche di dubbia utilità. Negli Usa, i dem mollano Biden e bocciano alla Camera i diktat sulle auto a batteria. Lo speciale contiene due articoli.