Nuovo stadio Milan non SOLO derby! Prende QUOTA questa IPOTESI Sala AVVISATO e tifosi INCREDULI

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 22 settembre 2024), non c’èilclamorosaSecondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport,e Inter non si affronterannosera neldelle 20:45 e valido per la quinta giornata di Serie A. I due club stanno lavorando anche fuori dal campo per quanto riguarda il