Nuova Sondrio così fa davvero male

Leggi tutta la notizia su sondriotoday

(Di domenica 22 settembre 2024) Sconfitta beffarda per lanella quarta giornata del girone B del campionato di serie D: i biancazzurri valtellinesi sono stati piegati per 1-2 dalla Folgore Caratese nel match giocato oggi pomeriggio alla Castellina, subendo il gol decisivo solo al 90' nonostante un intero tempo in