Norris trionfa a Singapore davanti a Verstappen e Piastri

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 22 settembre 2024) Terzo successo stagionale per il pilota McLaren. Leclerc 5°, Sainz chiude 7° MARINA BAY () - La terza volta è quella buona per Lando, che dopo non aver sfruttato la pole position di Monza e la brutta qualifica di Baku riesce a concretizzare il potenziale della sua McLaren vincendo il