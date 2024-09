Non è accettabile subire tutto questo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) "Ho i capelli bianchi, non mi arrabbio più – le parole con l’amaro in bocca di Paolo Baleani, amministratore di condominio la cui sede si affaccia su piazza Albertelli a Castelferretti, uno dei luoghi più colpiti dalla bomba d’acqua di questi giorni –. Piuttosto sono sconfortato, quasi rassegnato. Mi avvilisco dinanzi a quello che è successo. Sono profondamente demoralizzato. Siamo stanchi di assistere, con impotenza, alle frequenti emergenze che interessano i nostri territori. Come se non ci fosse più nulla da fare per metterli in sicurezza. Non è, che si faccia davvero qualcosa onde evitare queste terribili conseguenze per le popolazioni colpite dalle alluvioni".